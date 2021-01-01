Земля сыновей
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Земля сыновей

Земля сыновей (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.62021, La terra dei figli
Фантастика, Драмы116 мин18+

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Сюжет

Жесткая постапокалиптическая драма от режиссера сериала «Гоморра». Человеческая цивилизация разрушена. В старой деревянной хижине неподалеку от озера живут Отец и Сын, пытаясь выжить в умирающем мире. Отец не проявляет к Сыну родительской нежности, ведь в новой реальности для этого нет места. Юноша же ищет отцовского одобрения, которого никак не может получить. Когда отец умирает, у Сына остается его дневник, но прочитать его парень не может. В поисках кого-то, кто сможет пролить свет на личность Отца, Сын отправляется в путешествие далеко за пределы привычной жизни.

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Информация

Страна
Италия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb