Земля: Один потрясающий день (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.62017, Earth: One Amazing Day
Документальный, Семейный89 мин6+
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О фильме
Николай Дроздов в роли рассказчика в документальном фильме об одном дне из жизни животных в разных уголках планеты. Каждый раз с восходом Солнца на Земле стартует очередной цикл напряженных погонь, удивительных приключений и непередаваемых красот, который не закончится до самого заката. Стремительные змеи охотятся за детенышем игуаны. Маленькая зебра пытается перебраться через бурную реку. Жирафы сходятся в жестокой битве. Леопард получает отпор от своей добычи. Кашалот засыпает, дрейфуя посреди океана, будто в невесомости.
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СтранаВеликобритания
ЖанрСемейный, Документальный
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
7.8 IMDb