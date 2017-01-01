Земля: Один потрясающий день (фильм, 2017) смотреть онлайн

Николай Дроздов в роли рассказчика в документальном фильме об одном дне из жизни животных в разных уголках планеты. Каждый раз с восходом Солнца на Земле стартует очередной цикл напряженных погонь, удивительных приключений и непередаваемых красот, который не закончится до самого заката. Стремительные змеи охотятся за детенышем игуаны. Маленькая зебра пытается перебраться через бурную реку. Жирафы сходятся в жестокой битве. Леопард получает отпор от своей добычи. Кашалот засыпает, дрейфуя посреди океана, будто в невесомости.



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