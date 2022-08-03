Земля до начала времен (фильм, 1988) смотреть онлайн

Мультфильм «Земля до начала времен» о том, как давным-давно, еще до начала времен на Земле обитали удивительные существа – динозавры. Главный герой мультика, детеныш бронтозавра по имени Литтлфут остался сиротой из-за коварного и ненасытного тираннозавра Острозуба. Как выжить маленькому, беззащитному динозаврику в опасных джунглях? Конечно, без друзей тут не обойтись. Трицератопс Сэра, зауролоф Даки, птеранодон Петри и стегозавр Спайк становятся его верными спутниками в нелегком походе к легендарной Великой Долине, где нет тираннозавра Острозуба, где вдоволь еды и можно резвиться и играть целый день напролет. В пути детеныши динозавров не только учатся преодолевать трудности, но и избавляются от личных дурных качеств, таких как гордость, трусливость и заносчивость.

