Земля до начала времен (фильм, 1988) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мультфильм «Земля до начала времен» о том, как давным-давно, еще до начала времен на Земле обитали удивительные существа – динозавры. Главный герой мультика, детеныш бронтозавра по имени Литтлфут остался сиротой из-за коварного и ненасытного тираннозавра Острозуба. Как выжить маленькому, беззащитному динозаврику в опасных джунглях? Конечно, без друзей тут не обойтись. Трицератопс Сэра, зауролоф Даки, птеранодон Петри и стегозавр Спайк становятся его верными спутниками в нелегком походе к легендарной Великой Долине, где нет тираннозавра Острозуба, где вдоволь еды и можно резвиться и играть целый день напролет. В пути детеныши динозавров не только учатся преодолевать трудности, но и избавляются от личных дурных качеств, таких как гордость, трусливость и заносчивость.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Драма
КачествоSD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дон
Блут
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- Актриса
Хелен
Шейвер
- Актёр
Гэбриел
Дэймон
- БЭАктёр
Билл
Эрвин
- КХАктриса
Кендес
Хатсон
- ББАктёр
Бёрк
Бирнс
- ДБАктриса
Джудит
Барси
- УРАктёр
Уилл
Райан
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- СКСценарист
Стью
Кригер
- ДФСценарист
Джуди
Фредберг
- ДБПродюсер
Дон
Блут
- ГГПродюсер
Гари
Голдман
- ДППродюсер
Джон
Померой
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДКМонтажёр
Джон
К. Карр
- ДММонтажёр
Дэн
Молина
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер