9.52016, Землетрясение
Драма, Исторический100 мин18+
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Землетрясение (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта...
СтранаРоссия, Армения
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Виктор
Степанян
- ТОАктриса
Татев
Овакимян
- МПАктёр
Микаэл
Погосян
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- МДАктёр
Микаэл
Джанибекян
- СДАктёр
Сос
Джанибекян
- АГАктёр
Арсен
Григорян
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- АДСценарист
Арсен
Даниелян
- ГБСценарист
Грант
Барсегян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- Оператор
Юрий
Коробейников
- АКомпозитор
Айко