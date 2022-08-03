Землетрясение
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Землетрясение
9.52016, Землетрясение
Драма, Исторический100 мин18+

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Землетрясение (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта...

Страна
Россия, Армения
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Землетрясение»