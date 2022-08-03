7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта...

