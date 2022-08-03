Зажигание (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Combustión
Мелодрама, Боевик99 мин18+
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О фильме
Навас и Ари — идеальная пара и профессиональные мошенники. Она — роковая красотка, соблазняющая богатых мужчин, а он — жестокий налетчик, который их грабит.
СтранаИспания
ЖанрБоевик, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Даниэль
Кальпарсоро
- АУАктриса
Адриана
Угарте
- АААктёр
Альберто
Амман
- АГАктёр
Алекс
Гонсалес
- ЛСАктёр
Луис
Саэра
- МНАктриса
Марта
Ньето
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Шук
- МКАктриса
Мария
Кастро
- МдАктёр
Марио
де ла Роса
- КМАктёр
Кристиан
Мулас
- ДКСценарист
Даниэль
Кальпарсоро
- КМСценарист
Карлос
Монтеро
- ХВСценарист
Хайме
Вака
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ФРПродюсер
Франсиско
Рамос
- ХКПродюсер
Хуан
Карлос Каро
- ЭГПродюсер
Энеко
Гутьеррес
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЛХудожник
Антон
Лагуна
- ДПМонтажёр
Давид
Пинильос
- ДАОператор
Даниэль
Араньо