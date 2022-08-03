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Завершить историю

Завершить историю (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Clear History
Комедия96 мин18+

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О фильме

Опальный бывший директор по маркетингу намерен мстить своему бывшему боссу, заработавшему миллионы на компании, которая когда-то принадлежала ему.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завершить историю»