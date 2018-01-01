Wink
Заступница
Актёры и съёмочная группа фильма «Заступница»

Режиссёры

Алексей Барыкин

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Дюжев

Актёр
Ирина Купченко

Актриса
Николай Бурляев

Актёр
Ольга Будина

Актриса

Сценаристы

Алексей Барыкин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Барыкин

Продюсер

Монтажёры

Алексей Барыкин

Монтажёр

Операторы

Фарит Галиев

Оператор

Композиторы

Рамиль Ахметов

Композитор