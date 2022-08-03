Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в Зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать, как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает.

