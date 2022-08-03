Запретная зона
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Запретная зона

Запретная зона (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Chernobyl Diaries
Ужасы84 мин18+

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О фильме

Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в Зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать, как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает.

Страна
Сербия, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запретная зона»