Запретная зона (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Chernobyl Diaries
Ужасы84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БПРежиссёр
Брэдли
Паркер
- ДСАктёр
Джонатан
Садовский
- ДКАктриса
Девин
Келли
- НФАктёр
Нэйтан
Филлипс
- Актёр
Джесси
МакКартни
- ИБАктриса
Ингрид
Больсё Бердаль
- ДДАктёр
Дмитрий
Дьяченко
- ОТАктриса
Оливия
Тейлор Дадли
- Актёр
Павел
Лычников
- МТАктёр
Милош
Тимотиевич
- ММАктёр
Милутин
Милошевич
- КВСценарист
Кэри
Ван Дайк
- ШВСценарист
Шэйн
Ван Дайк
- ОПСценарист
Орен
Пели
- ОППродюсер
Орен
Пели
- БУПродюсер
Брайан
Уиттен
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- МСОператор
Мортен
Сёборг