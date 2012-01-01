Заклятые друзья (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Хелли Брэндон и Авалон Грин — две девушки, у которых свой сайт под названием «Шик и блеск». Девушки расскажут три истории. Первая история о том, как мальчик и собака, которые являются лучшими друзьями становятся заклятыми. Вторая история о том, как две девочки хотели иметь работу старшего реда�ктора сайта. Последняя история о двух одинаковых на внешность девочках которые поменяются друг с другом, как принц и нищий.





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