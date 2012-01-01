Заклятые друзья (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.32012, Frenemies
Драмы, Кино для детей83 мин6+
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Сюжет
Хелли Брэндон и Авалон Грин — две девушки, у которых свой сайт под названием «Шик и блеск». Девушки расскажут три истории. Первая история о том, как мальчик и собака, которые являются лучшими друзьями становятся заклятыми. Вторая история о том, как две девочки хотели иметь работу старшего реда�ктора сайта. Последняя история о двух одинаковых на внешность девочках которые поменяются друг с другом, как принц и нищий.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКино для детей, Драмы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- Актриса
Белла
Торн
- Актриса
Зендея
- ММАктриса
Мэри
Мэтилин Маусер
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актриса
Стефани
Скотт
- КПАктёр
Коннор
Прайс
- ЯВАктёр
Яша
Вашингтон
- ДЭАктёр
Дилан
Эверетт
- КГАктриса
Кэтрин
Гринвуд
- ДМАктёр
Даг
Мюррэй
- ДССценарист
Дава
Савел
- ДКСценарист
Джеймс
Криг
- ДХПродюсер
Джонатан
Хэкетт
- БЛПродюсер
Боб
Леви
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Фокс
- ДЛХудожник
Джим
Лэмби
- КБКомпозитор
Кеннет
Бургомастер