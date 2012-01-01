Заклятые друзья
Wink
Детям
Заклятые друзья

Заклятые друзья (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Frenemies
Драмы, Кино для детей83 мин6+

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Сюжет

Хелли Брэндон и Авалон Грин — две девушки, у которых свой сайт под названием «Шик и блеск». Девушки расскажут три истории. Первая история о том, как мальчик и собака, которые являются лучшими друзьями становятся заклятыми. Вторая история о том, как две девочки хотели иметь работу старшего редактора сайта. Последняя история о двух одинаковых на внешность девочках которые поменяются друг с другом, как принц и нищий.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Кино для детей, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятые друзья»

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