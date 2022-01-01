Заклятье. Дом тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Австрийский хоррор, в котором семья, пережив страшную аварию, приезжает в старый фамильный дом и сталкивается с демонами прошлого. Микаэла потеряла доверие дочери и мужа после случившейся по ее вине автокатастрофы. С тех пор она пытается вылечиться от алкоголизма и наладить отношения с семьей. Отец Микаэлы, с которым она давно не общалась, внезапно умирает и оставляет ей в наследство деревенский дом на краю леса. Семья решает отправиться туда, чтобы подготовить дом к продаже. Как только они приезжают на место, начинают происходить странные вещи: дочь Микаэлы Ханна ходит во сне, саму Микаэлу мучают кошмары и видения, а по деревне бродят жуткие слухи о ее матери, совершившей самоубийство. Женщина пытается справиться с нахлынувшими воспоминаниями при помощи алкоголя, но скоро ее прошлое начнет угрожать и Ханне. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть хоррор «Заклятье. Дом тьмы» —фильм 2023 года доступен на нашем сервисе уже сейчас!



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