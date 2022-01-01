Заклятье. Дом тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Австрийский хоррор, в котором семья, пережив страшную аварию, приезжает в старый фамильный дом и сталкивается с демонами прошлого. Микаэла потеряла доверие дочери и мужа после случившейся по ее вине автокатастрофы. С тех пор она пытается вылечиться от алкоголизма и наладить отношения с семьей. Отец Микаэлы, с которым она давно не общалась, внезапно умирает и оставляет ей в наследство деревенский дом на краю леса. Семья решает отправиться туда, чтобы подготовить дом к продаже. Как только они приезжают на место, начинают происходить странные вещи: дочь Микаэлы Ханна ходит во сне, саму Микаэлу мучают кошмары и видения, а по деревне бродят жуткие слухи о ее матери, совершившей самоубийство. Женщина пытается справиться с нахлынувшими воспоминаниями при помощи алкоголя, но скоро ее прошлое начнет угрожать и Ханне. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть хоррор «Заклятье. Дом тьмы» —фильм 2023 года доступен на нашем сервисе уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Ахмед
Абдель-Салам
- КИАктриса
Корнелия
Иванкан
- ЛХАктриса
Лола
Хербст
- ЛТАктёр
Лукас
Туртур
- Актёр
Хайнц
Трикснер
- ИМАктриса
Инге
Маукс
- ФРАктриса
Франциска
Рик
- ГЗАктриса
Гизела
Зальхер
- КФАктёр
Кристоф
Ф. Круцлер
- ИХАктриса
Ива
Хёппергер
- ГВАктёр
Геральд
Вальсбергер
- ААСценарист
Ахмед
Абдель-Салам
- МФПродюсер
Матиас
Форберг
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- ВСХудожник
Вероника
Сузанна Харб
- ДХКомпозитор
Даниэль
Хелмер