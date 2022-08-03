Заклинание
Wink
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Заклинание
7.52020, Spell
Ужасы87 мин18+

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Заклинание (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Добротный хоррор по сценарию Курта Уиммера, создателя «Эквилибриума», «Ультрафиолета», «Королей улиц» и «Вспомнить все». Маркус – успешный нью-йоркский адвокат. Настолько успешный, что у него есть собственный самолет. На нем вместе с семьей он летит на похороны отца в Кентукки, но по пути терпит крушение в горах. Очнувшись, Маркус обнаруживает себя раненным в незнакомом месте, а рядом с собой – немолодую женщину зловещего вида. Она называет себя Элоиз и упорно отказывается отвечать на вопросы мужчины, особенно о том, куда делась его семья. Сбежать возможности нет, а женщина уже делает куклу, подозрительно похожую на ее пленника. Уголовный кодекс против магии вуду – кто победит?

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклинание»