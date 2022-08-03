Заклинание (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Добротный хоррор по сценарию Курта Уиммера, создателя «Эквилибриума», «Ультрафиолета», «Королей улиц» и «Вспомнить все». Маркус – успешный нью-йоркский адвокат. Настолько успешный, что у него есть собственный самолет. На нем вместе с семьей он летит на похороны отца в Кентукки, но по пути терпит крушение в горах. Очнувшись, Маркус обнаруживает себя раненным в незнакомом месте, а рядом с собой – немолодую женщину зловещего вида. Она называет себя Элоиз и упорно отказывается отвечать на вопросы мужчины, особенно о том, куда делась его семья. Сбежать возможности нет, а женщина уже делает куклу, подозрительно похожую на ее пленника. Уголовный кодекс против магии вуду – кто победит?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МТРежиссёр
Марк
Тондерай
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- ЛБАктриса
Лоррэйн
Барроуз
- ХГАктриса
Ханна
Гонера
- КБАктёр
Калифа
Бертон
- ДБАктёр
Джон
Бизли
- ТМАктёр
Тумишо
Маша
- СМАктёр
Стив
Мулулу
- ПБАктёр
Питер
Батлер
- АДАктёр
Андре
Джейкобс
- Сценарист
Курт
Уиммер
- Продюсер
Моррис
Честнат
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- Продюсер
Курт
Уиммер
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- БОКомпозитор
Бен
Ононо