Заклинание (фильм, 2020) смотреть онлайн

Добротный хоррор по сценарию Курта Уиммера, создателя «Эквилибриума», «Ультрафиолета», «Королей улиц» и «Вспомнить все». Маркус – успешный нью-йоркский адвокат. Настолько успешный, что у него есть собственный самолет. На нем вместе с семьей он летит на похороны отца в Кентукки, но по пути терпит крушение в горах. Очнувшись, Маркус обнаруживает себя раненным в незнакомом месте, а рядом с собой – немолодую женщину зловещего вида. Она называет себя Элоиз и упорно отказывается отвечать на вопросы мужчины, особенно о том, куда делась его семья. Сбежать возможности нет, а женщина уже делает куклу, подозрительно похожую на ее пленника. Уголовный кодекс против магии вуду – кто победит?

