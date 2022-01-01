7.02022, Gasoline Alley
Боевики, Триллеры93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Заговор в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Детективы Билл Фриман и Фредди Варгас расследуют жестокое убийство четырех эскортниц. Рядом с их трупами – зажигалка с логотипом местного тату-салона, где работает бывший заключенный Джимми, который сразу же становится главным подозреваемым. Сам Джимми не торопится возвращаться в тюрьму, так что начинает собственное расследование, которое приводит его в мрачное подполье калифорнийского бизнеса.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдвард
Дрейк
- ДСАктёр
Девон
Сава
- Актёр
Люк
Уилсон
- КВАктёр
Кенни
Вормолд
- СБАктриса
Суфе
Брэдшоу
- Актёр
Брюс
Уиллис
- КФАктриса
Кэт
Фостер
- ВДАктёр
Вернон
Дэвис
- БДАктёр
Билли
Джек Харлоу
- ДОАктёр
Джейк
Олстон
- ТССценарист
Том
Сьеркио
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- КАХудожник
Кори
Алан Купер