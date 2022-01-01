Заговор в Голливуде
Wink
Фильмы
Заговор в Голливуде
7.02022, Gasoline Alley
Боевики, Триллеры93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Заговор в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Детективы Билл Фриман и Фредди Варгас расследуют жестокое убийство четырех эскортниц. Рядом с их трупами – зажигалка с логотипом местного тату-салона, где работает бывший заключенный Джимми, который сразу же становится главным подозреваемым. Сам Джимми не торопится возвращаться в тюрьму, так что начинает собственное расследование, которое приводит его в мрачное подполье калифорнийского бизнеса.

Заговор в Голливуде смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговор в Голливуде»

Всё