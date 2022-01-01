Заговор в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Детективы Билл Фриман и Фредди Варгас расследуют жестокое убийство четырех эскортниц. Рядом с их трупами – зажигалка с логотипом местного тату-салона, где работает бывший заключенный Джимми, который сразу же становится главным подозреваемым. Сам Джимми не торопится возвращаться в тюрьму, так что начинает собственное расследование, которое приводит его в мрачное подполье калифорнийского бизнеса.



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