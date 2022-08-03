Ушедший в отставку специалист по подготовке элитного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, — один из самых одаренных учеников Эл Ти.

