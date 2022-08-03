Загнанный (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.32003, The Hunted
Боевик, Криминал90 мин18+
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О фильме
Ушедший в отставку специалист по подготовке элитного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, — один из самых одаренных учеников Эл Ти.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Конни
Нильсен
- ЛСАктриса
Лесли
Стефансон
- ДФАктёр
Джон
Финн
- ХСАктёр
Хосе
Суньига
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ДБАктриса
Дженна
Бойд
- РЛАктёр
Рекс
Линн
- АМСценарист
Арт
Монтерастелли
- РХПродюсер
Ричард
Хоули
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер