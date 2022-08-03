Загнанный
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Загнанный

Загнанный (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.32003, The Hunted
Боевик, Криминал90 мин18+

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О фильме

Ушедший в отставку специалист по подготовке элитного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, — один из самых одаренных учеников Эл Ти.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Загнанный»