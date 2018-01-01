Загадочные самоубийства
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Загадочные самоубийства
6.12018, Seven Stages to Achieve Eternal Bliss By Passing Through the Gateway Chosen By the Holy Storsh
Комедии92 мин18+

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Загадочные самоубийства (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая провинциальная пара Клэр и Пол переезжает в новую квартиру в Лос-Анджелесе. Клэр получила работу мечты, и аренда им обходится недорого, поэтому молодые люди очень рады. Но счастье длится недолго — в первый же вечер к ним вламывается сектант и кончает с собой в их ванне. Выясняется, что именно тут совершил самоубийство основатель культа, некий Сторш, и ситуация с жаждущими смерти незваными гостями повторяется с ужасающей частотой. Не имея возможности переехать, парочка решает помогать потенциальным самоубийцам необычным способом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Загадочные самоубийства»

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