6.12018, Seven Stages to Achieve Eternal Bliss By Passing Through the Gateway Chosen By the Holy Storsh
Комедии92 мин18+
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Загадочные самоубийства (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Молодая провинциальная пара Клэр и Пол переезжает в новую квартиру в Лос-Анджелесе. Клэр получила работу мечты, и аренда им обходится недорого, поэтому молодые люди очень рады. Но счастье длится недолго �— в первый же вечер к ним вламывается сектант и кончает с собой в их ванне. Выясняется, что именно тут совершил самоубийство основатель культа, некий Сторш, и ситуация с жаждущими смерти незваными гостями повторяется с ужасающей частотой. Не имея возможности переехать, парочка решает помогать потенциальным самоубийцам необычным способом.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Вивьено
Кальдинелли
- КМАктриса
Кейт
Микуччи
- СХАктёр
Сэм
Хантингтон
- ДХАктёр
Дэн
Хармон
- Актёр
Тайка
Вайтити
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- БПАктёр
Брайан
Посен
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ЛБАктриса
Лилан
Боуден
- КХСценарист
Кристофер
Хьюитсон
- КХСценарист
Клэйтон
Хьюитсон
- ПМПродюсер
Патрик
МакЭрлин
- ДСПродюсер
Джош
С. Уоллер
- ЛУПродюсер
Лиза
Уэйлен
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЭМХудожница
Элсбет
Мамм
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лэтэм
- МРОператор
Метью
Руденберг
- ДВКомпозитор
Джо
Вонг