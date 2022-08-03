Забытое (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Брайан Барнс просыпается в пустыне. Он ранен и без памяти, и не понимает, почему его окружают восемь трупов, фургон с четырьмя миллионами наличными и еще один фургон с кокаином. Брайана преследует не только пресловутый наркобарон Дэнни Перес, который отчаянно хочет вернуть обратно свои деньги, но и агент Рукер, а также коррумпированный шериф Олсон, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги. Чем больше Брайан вспоминает о прошлом, тем меньше он хочет знать о том, кто он на самом деле.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ТВРежиссёр
Тимоти
Вудворд мл.
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- МПАктёр
Майкл
Паре
- Актриса
Наташа
Мальте
- ДЛАктёр
Джон
Лофлин
- ЭКАктриса
Энджелл
Конвелл
- МДАктёр
Майкл
Дж Лонг
- КТАктёр
Клемент
Тинаж
- ШРСценарист
Шон
Райан
- ТВПродюсер
Тимоти
Вудворд мл.
- АГХудожник
Аарон
Глейзер
- СДКомпозитор
Сид
Де Ла Крус