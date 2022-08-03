Забытое
Wink
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Забытое
7.22015, 4Got10
Боевик, Криминал80 мин18+

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Забытое (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Брайан Барнс просыпается в пустыне. Он ранен и без памяти, и не понимает, почему его окружают восемь трупов, фургон с четырьмя миллионами наличными и еще один фургон с кокаином. Брайана преследует не только пресловутый наркобарон Дэнни Перес, который отчаянно хочет вернуть обратно свои деньги, но и агент Рукер, а также коррумпированный шериф Олсон, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги. Чем больше Брайан вспоминает о прошлом, тем меньше он хочет знать о том, кто он на самом деле.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb