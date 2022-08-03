Брайан Барнс просыпается в пустыне. Он ранен и без памяти, и не понимает, почему его окружают восемь трупов, фургон с четырьмя миллионами наличными и еще один фургон с кокаином. Брайана преследует не только пресловутый наркобарон Дэнни Перес, который отчаянно хочет вернуть обратно свои деньги, но и агент Рукер, а также коррумпированный шериф Олсон, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги. Чем больше Брайан вспоминает о прошлом, тем меньше он хочет знать о том, кто он на самом деле.

