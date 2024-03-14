Яблоня (фильм, 2021) смотреть онлайн

Короткометражная драма о связи поколений с участием Владислава Абашина, а также Ивана и Федора Добронравовых. Фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2022 года.



Николай наблюдает, как садовник объясняет детям историю редкого яблоневого сорта. Подгадав момент, мужчина крадет заветный саженец и, убежав от погони, приносит трофей домой к маленькому сыну Сереже и его матери. У мальчика день рождения, и в подарок он ждет велосипед. Вместо этого Николай предлагает Сереже живую яблоню, которая будет радовать его всю жизнь. Отец и сын вместе высаживают молодое дерево в саду, и мальчик еще долго будет вспоминать этот день.



Как это на первый взгляд пустяковое событие отразится на истории всей семьи, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Яблоня» 2021 года онлайн на Wink.

