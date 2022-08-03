«Яплюю наваши могилы»—кровавый триллер, пропитанный безжалостной местью. Фильм погружает вводоворот из расправ икровопролития, которые будет сложно «развидеть».



Молодая писательница Дженнифер ищет уединения влесном домике, носталкивается свнезапным кошмаром. Группа садистов изместных жителей зверски нападает нанее, собираясь вдоволь поиздеваться и добить. Случайно выжив, Дженнифер превращается вхладнокровную мстительницу, планируя жестокую расправу для участников вечеринки. Вчереде кровавых ипсихологически напряженных сцен грань между жертвой ипалачом стирается, асюжет закручивается влютую мясорубку, где кровь льется рекой, аграницы морали исчезают.



Фильм«Яплюю наваши могилы»—брутальный шквал насилия, который заставит вас содрогнуться отсосредоточенной жестокости девушки изадуматься особственном моральном компасе.

