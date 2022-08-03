Я плюю на ваши могилы (фильм, 2010) смотреть онлайн
«Яплюю наваши могилы»—кровавый триллер, пропитанный безжалостной местью. Фильм погружает вводоворот из расправ икровопролития, которые будет сложно «развидеть».
Молодая писательница Дженнифер ищет уединения влесном домике, носталкивается свнезапным кошмаром. Группа садистов изместных жителей зверски нападает нанее, собираясь вдоволь поиздеваться и добить. Случайно выжив, Дженнифер превращается вхладнокровную мстительницу, планируя жестокую расправу для участников вечеринки. Вчереде кровавых ипсихологически напряженных сцен грань между жертвой ипалачом стирается, асюжет закручивается влютую мясорубку, где кровь льется рекой, аграницы морали исчезают.
Фильм«Яплюю наваши могилы»—брутальный шквал насилия, который заставит вас содрогнуться отсосредоточенной жестокости девушки изадуматься особственном моральном компасе.
- Режиссёр
Стивен
Р. Монро
- СБАктриса
Сара
Батлер
- ДБАктёр
Джефф
Брэнсон
- Актёр
Эндрю
Ховард
- ДФАктёр
Дэниэл
Фрэнзиси
- РИАктёр
Родни
Истман
- ЧЛАктёр
Чэд
Линдберг
- ТУАктёр
Трейси
Уолтер
- ММАктриса
Молли
Миллиган
- Актриса
Саксон
Шарбино
- ЭДАктриса
Эмбер
Даун Лэндрум
- АРСценарист
Адам
Рокофф
- МЗСценарист
Мейр
Зарки
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан