Фильмы
Я не знаю, как она делает это
Актёры и съёмочная группа фильма «Я не знаю, как она делает это»

Режиссёры

Дуглас МакГрат

Douglas McGrath
Режиссёр

Актёры

Сара Джессика Паркер

Sarah Jessica Parker
АктрисаKate Reddy
Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрJack Abelhammer
Грег Кинниэр

Greg Kinnear
АктёрRichard Reddy
Кристина Хендрикс

Christina Hendricks
АктрисаAllison Henderson
Келси Грэммер

Kelsey Grammer
АктёрClark Cooper
Сет Майерс

Seth Meyers
АктёрChris Bunce
Оливия Манн

Olivia Munn
АктрисаMomo Hahn
Джейн Кертин

Jane Curtin
АктрисаMarla Reddy
Марк Блум

Mark Blum
АктёрLew Reddy
Бизи Филиппс

Busy Philipps
АктрисаWendy Best

Сценаристы

Алин Брош МакКенна

Aline Brosh McKenna
Сценарист

Продюсеры

Донна Джильотти

Donna Gigliotti
Продюсер
Алин Брош МакКенна

Aline Brosh McKenna
Продюсер
Келли Кармайкл

Kelly Carmichael
Продюсер
Скотт Фергюсон

Scott Ferguson
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа
Михаил Жонин

Актёр дубляжа
Андрей Саминин

Актёр дубляжа
Елена Блинникова

Актриса дубляжа
Евгений Пашин

Актёр дубляжа

Художники

Рени Эрлих Калфус

Renee Ehrlich Kalfus
Художница
Реджина Грейвз

Regina Graves
Художница

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор