Я не знаю, как она делает это
Wink
Фильмы
Я не знаю, как она делает это

Я не знаю, как она делает это (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, I Don't Know How She Does It
Мелодрама, Комедия85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кейт- фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто. Жизнь Кейт — это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я не знаю, как она делает это»