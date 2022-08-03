Кейт- фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто. Жизнь Кейт — это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну.

