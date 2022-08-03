Я не знаю, как она делает это (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, I Don't Know How She Does It
Мелодрама, Комедия85 мин18+
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О фильме
Кейт- фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто. Жизнь Кейт — это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Дуглас
МакГрат
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Грег
Кинниэр
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- СМАктёр
Сет
Майерс
- Актриса
Оливия
Манн
- Актриса
Джейн
Кертин
- МБАктёр
Марк
Блум
- Актриса
Бизи
Филиппс
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- АБПродюсер
Алин
Брош МакКенна
- ККПродюсер
Келли
Кармайкл
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Блинникова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман