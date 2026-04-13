Я иду искать 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.52026, Ready or Not 2: Here I Come
Ужасы, Триллер107 мин18+
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О фильме
Едва пережив кровавую атаку семьи Ле Домас, Грейс понимает: кошмарная игра не окончена — она лишь выходит на новый, ещё более опасный уровень. На этот раз рядом с ней оказывается её сестра Фэйт. У Грейс есть всего один шанс выжить, сохранить сестре жизнь и завладеть Высшим креслом Совета, который управляет всем миром. За трон охотятся четыре враждующих семьи, и победитель получит абсолютную власть.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МБРежиссёр
Мэттью
Беттинелли
- Режиссёр
Тайлер
Джиллетт
- Актриса
Самара
Уивинг
- Актриса
Кэтрин
Ньютон
- Актёр
Элайджа
Вуд
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- ДКАктёр
Дэвид
Кроненберг
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актриса
Оливия
Ченг
- МДАктриса
Майа
Джей Бастидас
- Актёр
Дэн
Бирн
- ВСАктёр
Варун
Саранга
- НФАктриса
Никки
Флорес
- МЛАктриса
Маса
Лиждек
- КВАктриса
Кара
Ву
- НФАктёр
Надим
Филлип
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйсон
- ДРАктёр
Дэйв
Роуз
- ГНАктёр
Грант
Никэллс
- ССАктёр
Саймон
Синн
- СЧАктриса
Сэнди
Чен
- СХАктриса
Сара
Хиллер
- ДПАктриса
Дина
Пино
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- МБСценарист
Мэттью
Беттинелли
- Сценарист
Тайлер
Джиллетт
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Уильям
Шерак
- Продюсер
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Трип
Винсон
- БЮОператор
Бретт
Юткевич