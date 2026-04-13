Я иду искать 2
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Я иду искать 2

Я иду искать 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.52026, Ready or Not 2: Here I Come
Ужасы, Триллер107 мин18+

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О фильме

Едва пережив кровавую атаку семьи Ле Домас, Грейс понимает: кошмарная игра не окончена — она лишь выходит на новый, ещё более опасный уровень. На этот раз рядом с ней оказывается её сестра Фэйт. У Грейс есть всего один шанс выжить, сохранить сестре жизнь и завладеть Высшим креслом Совета, который управляет всем миром. За трон охотятся четыре враждующих семьи, и победитель получит абсолютную власть.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы, Триллер
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я иду искать 2»