Я – Четвертый (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Фантастический боевик Ди Джея Карузо о подростке, обладающем суперспособностями и скрывающемся от преследования пришельцев.
С виду Джон Смит представляет из себя обычного семнадцатилетнего тинейджера, который ходит в школу, занимается легкой атлетикой и весело проводит время с друзьями на пляже. Однако в реальности он — один из девяти выживших с далекой планеты Лориен. После нападения жестоких могадориан родители отправили парня на Землю, поручив заботу о нем Стражу по имени Генри. Злобные пришельцы не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить беглецов, и уже трое из них погибли. Джон — четвертый в списке и следующая цель могадориан. В попытке сбежать от них подросток и его опекун убегают в тихий городок в Огайо. Там Джон влюбляется в девушку по имени Сара и принимает решение сопротивляться пришельцам.
Сможет ли Джон противостоять врагам, узнаете в динамичном боевике на нашем видеосервисе. Фильм «Я — четвертый» 2011 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на Wink!
Я – Четвертый смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Ди
Джей Карузо
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Тереза
Палмер
- ДААктриса
Дианна
Агрон
- КМАктёр
Каллэн
МакОлифф
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ДЭАктёр
Джейк
Эйбел
- ДХАктёр
Джефф
Хочендонер
- ПСАктёр
Патрик
Сибис
- ГТАктёр
Грег
Таунли
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- Продюсер
Майкл
Бэй
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- МФАктёр дубляжа
Максим
Фомин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- МСАктриса дубляжа
Марианна
Семенова
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин