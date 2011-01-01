Я – Четвертый (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастический боевик Ди Джея Карузо о подростке, обладающем суперспособностями и скрывающемся от преследования пришельцев.



С виду Джон Смит представляет из себя обычного семнадцатилетнего тинейджера, который ходит в школу, занимается легкой атлетикой и весело проводит время с друзьями на пляже. Однако в реальности он — один из девяти выживших с далекой планеты Лориен. После нападения жестоких могадориан родители отправили парня на Землю, поручив заботу о нем Стражу по имени Генри. Злобные пришельцы не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить беглецов, и уже трое из них погибли. Джон — четвертый в списке и следующая цель могадориан. В попытке сбежать от них подросток и его опекун убегают в тихий городок в Огайо. Там Джон влюбляется в девушку по имени Сара и принимает решение сопротивляться пришельцам.



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