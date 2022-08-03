Взрослые новички
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Взрослые новички

Взрослые новички (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Adult Beginners
Драма, Комедия88 мин18+

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О фильме

Молодой предприниматель вложил в новый проект все свои силы. Казалось он все просчитал, однако, дело всей его жизни неожиданно рухнуло. Чтобы пережить сложный период, он решил уехать из Манхэттена к своей сестре. Вот только он никак не ожидал, что ему придется стать нянькой для ее семьи...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрослые новички»