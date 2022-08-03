Молодой предприниматель вложил в новый проект все свои силы. Казалось он все просчитал, однако, дело всей его жизни неожиданно рухнуло. Чтобы пережить сложный период, он решил уехать из Манхэттена к своей сестре. Вот только он никак не ожидал, что ему придется стать нянькой для ее семьи...

