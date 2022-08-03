Взрослые новички (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Adult Beginners
Драма, Комедия88 мин18+
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О фильме
Молодой предприниматель вложил в новый проект все свои силы. Казалось он все просчитал, однако, дело всей его жизни неожиданно рухнуло. Чтобы пережить сложный период, он решил уехать из Манхэттена к своей сестре. Вот только он никак не ожидал, что ему придется стать нянькой для ее семьи...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Росс
Кац
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Ник
Кролл
- Актёр
Бобби
Каннавале
- КиАктёр
Калеб
и Мэттью Пэддок
- КПАктёр
Калеб
Пэддок
- ПГАктриса
Паула
Гарсес
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актриса
Кейтлин
Фицджералд
- ДКАктриса
Джейн
Краковски
- МБАктёр
Майк
Бирбилья
- Сценарист
Ник
Кролл
- ЛФСценарист
Лиз
Флэхайв
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернон
- ПБПродюсер
Пол
Бернон
- ККПродюсер
Кэрри
Кокс
- МКПродюсер
Маркус
Кокс
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос