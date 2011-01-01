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Вышибала

Вышибала (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Goon
Драмы, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Тому срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Может, Даг и не умеет стоять на коньках, зато в драке ему нет равных!

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вышибала»

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