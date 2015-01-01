Выхода нет (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Офисный клерк борется за безопасность своей семьи во время переворота в Азии. Напряженный триллер с Оуэном Уилсоном и Пирсом Броснаном в главных ролях.
Американец Джек Дуайер вместе с женой Энни и двумя дочерьми садится на самолет, чтобы лететь в Юго-Восточную Азию. Работа вынуждает отца семейства переехать туда из родных штатов. Во время полета они знакомятся с британцем по имени Хаммонд, который предлагает организовать для семьи трансфер в отель. Прибыв в номер роскошной гостиницы, Джек и Энни обнаруживают, что там не работает телевидение и интернет. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина выходит на улицу и видит толпу вооруженных людей. Оказывается, в стране произошел государственный переворот, и местные бунтари хотят убить всех иностранцев.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Эрик Даудл
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Пирс
Броснан
- СДАктриса
Стерлинг
Джеринс
- КДАктриса
Клер
Джир
- ЧКАктёр
Чатчаван
Камонсакпитак
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- ТЧАктёр
Танапол
Чуксрида
- НБАктёр
Нопханд
Буняй
- Сценарист
Джон
Эрик Даудл
- ДДСценарист
Дрю
Даудл
- САПродюсер
Стив
Александр
- ГДПродюсер
Гаррик
Дион
- ДДПродюсер
Дрю
Даудл
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- АСАктриса дубляжа
Анна
Соболева
- МСАктриса дубляжа
Мэриджейн
Скорульская
- БТХудожник
Бунтави
Тор Тавипасас
- ЭБХудожница
Энни
Блум
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- ЛЭОператор
Лео
Энстен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БСКомпозитор
Бак
Сандерс