Выхода нет (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Офисный клерк борется за безопасность своей семьи во время переворота в Азии. Напряженный триллер с Оуэном Уилсоном и Пирсом Броснаном в главных ролях.



Американец Джек Дуайер вместе с женой Энни и двумя дочерьми садится на самолет, чтобы лететь в Юго-Восточную Азию. Работа вынуждает отца семейства переехать туда из родных штатов. Во время полета они знакомятся с британцем по имени Хаммонд, который предлагает организовать для семьи трансфер в отель. Прибыв в номер роскошной гостиницы, Джек и Энни обнаруживают, что там не работает телевидение и интернет. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина выходит на улицу и видит толпу вооруженных людей. Оказывается, в стране произошел государственный переворот, и местные бунтари хотят убить всех иностранцев.



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