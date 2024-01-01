Всё закончится на нас (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон. Она мечтает о собственном бизнесе. Однажды она встречает нейрохирурга Райла Кинкейда, и между ними вспыхивают сильные чувства. Лили замечает в Райле черты, напоминающие ей об отношениях её родителей. В �это же время в её жизни снова появляется первая любовь — Атлас Корриган. Отношения с Райлом меняются, и Лили понимает, что ей предстоит сделать невероятно трудный выбор, который определит её будущее.



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