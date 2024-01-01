Всё закончится на нас (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, It Ends with Us
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон. Она мечтает о собственном бизнесе. Однажды она встречает нейрохирурга Райла Кинкейда, и между ними вспыхивают сильные чувства. Лили замечает в Райле черты, напоминающие ей об отношениях её родителей. В �это же время в её жизни снова появляется первая любовь — Атлас Корриган. Отношения с Райлом меняются, и Лили понимает, что ей предстоит сделать невероятно трудный выбор, который определит её будущее.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джастин
Бальдони
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актёр
Кевин
МакКидд
- РКАктёр
Роберт
Клохесси
- Актриса
Дженни
Слейт
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- ДБАктёр
Джастин
Бальдони
- ХМАктёр
Хасан
Минхадж
- БСАктёр
Брэндон
Скленар
- ЭМАктриса
Эми
Мортон
- КХСценарист
Коллин
Хувер
- ААПродюсер
Андреа
Аджемиан
- Продюсер
Тодд
Блэк
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- ЭДХудожник
Эрик
Даман
- ЭСХудожница
Энни
Симеоне
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен