Всплеск
Wink
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Всплеск
9.11984, Splash
Фэнтези, Мелодрама105 мин18+

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Всплеск (фильм, 1984) смотреть онлайн

О фильме

Любовь внезапна, неожиданна, неизбежна... Она вспыхивает, как пламя, но эту искорку нужно уметь сохранить. Особенно, когда твоя любимая так выделяется из окружающих. У нее чуткая, ранимая душа, небесной красоты глаза, густые светлые волосы, она - идеал, за одним маленьким исключением: она - русалка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всплеск»