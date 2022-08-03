Всплеск (фильм, 1984) смотреть онлайн
О фильме
Любовь внезапна, неожиданна, неизбежна... Она вспыхивает, как пламя, но эту искорку нужно уметь сохранить. Особенно, когда твоя любимая так выделяется из окружающих. У нее чуткая, ранимая душа, небесной красоты глаза, густые светлые волосы, она - идеал, за одним маленьким исключением: она - русалка.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Дэрил
Ханна
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- ДКАктёр
Джон
Кэнди
- ДГАктриса
Доди
Гудмен
- ШГАктёр
Шекки
Грин
- РБАктёр
Ричард
Б. Шалл
- БДАктёр
Бобби
Ди Чикко
- ХМАктёр
Ховард
Моррис
- ТДАктёр
Тони
ДиБенедетто
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- Сценарист
Брайан
Грейзер
- БДСценарист
Брюс
Джей Фридман
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ДТПродюсер
Джон
Томас Ленокс
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Инжеватов
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ДТХудожник
Джек
Т. Коллис
- ДБХудожник
Джон
Б. Мэнсбридж
- МРХудожница
Мэй
Рут
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- ЛХКомпозитор
Ли
Холдридж