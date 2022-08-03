Всплеск (фильм, 1984) смотреть онлайн

Любовь внезапна, неожиданна, неизбежна... Она вспыхивает, как пламя, но эту искорку нужно уметь сохранить. Особенно, когда твоя любимая так выделяется из окружающих. У нее чуткая, ранимая душа, небесной красоты глаза, густые светлые волосы, она - идеал, за одним маленьким исключением: она - русалка.

