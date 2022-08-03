Новые технологии дронов позволяют проникать в ранее недоступные места и предотвращать массовые террористические атаки. Но когда завершение операции становится таким же легким как нажатие одной кнопки, встает самый трудный вопрос. Погубит ли одно решение десятки мирных жителей или же спасет тысячи жизней?

