Все самое лучшее (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, All Good Things
Триллер, Драма96 мин18+
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О фильме
Наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не из своего круга. Их романтические отношения развиваются по вполне обыденному сценарию, кроме одного — девушка не знает, что у ее парня серьезные психические проблемы.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Джареки
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- Актриса
Дайан
Венора
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Стефан
Канкен
- МХСценарист
Маркус
Хинчи
- МССценарист
Марк
Смерлинг
- ЭДПродюсер
Эндрю
Джареки
- Продюсер
Майкл
Лондон
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- МСПродюсер
Марк
Смерлинг
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел
- МСОператор
Майкл
Серезин
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен