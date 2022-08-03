Все самое лучшее
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Все самое лучшее (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, All Good Things
Триллер, Драма96 мин18+

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О фильме

Наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не из своего круга. Их романтические отношения развиваются по вполне обыденному сценарию, кроме одного — девушка не знает, что у ее парня серьезные психические проблемы.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все самое лучшее»