Наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не из своего круга. Их романтические отношения развиваются по вполне обыденному сценарию, кроме одного — девушка не знает, что у ее парня серьезные психические проблемы.

