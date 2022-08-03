Враг (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Enemy
Триллер86 мин18+
О фильме
Взяв наугад кассету с фильмом в видеопрокате, парень с удивлением замечает в одном из эпизодов актeра, который является почти точной его копией, разве что на пару лет моложе. Вскоре желание найти своего двойника превращается для парня в настоящую навязчивую идею.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- Актриса
Сара
Гадон
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ДПАктёр
Джошуа
Пис
- ТПАктёр
Тим
Пост
- КБАктёр
Кедар
Браун
- ДДАктёр
Дэррил
Динн
- МХАктриса
Миша
Хайстэд
- ММАктриса
Меган
Мэйн
- ХГСценарист
Хавьер
Гульон
- ЖССценарист
Жозе
Сарамагу
- ЛДПродюсер
Люк
Дери
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДЛХудожник
Джим
Лэмби
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- НБОператор
Николя
Больдюк
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс