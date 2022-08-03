Wink
Враг

Враг (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Enemy
Триллер86 мин18+

О фильме

Взяв наугад кассету с фильмом в видеопрокате, парень с удивлением замечает в одном из эпизодов актeра, который является почти точной его копией, разве что на пару лет моложе. Вскоре желание найти своего двойника превращается для парня в настоящую навязчивую идею.

Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

