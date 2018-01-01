Wink
Фильмы
Возвращение в рай
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение в рай»

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение в рай»

Режиссёры

Джозеф Рубин

Джозеф Рубин

Joseph Ruben
Режиссёр

Актёры

Винс Вон

Винс Вон

Vince Vaughn
АктёрSheriff
Энн Хеч

Энн Хеч

Anne Heche
АктрисаBeth
Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
АктёрLewis
Дэвид Конрад

Дэвид Конрад

David Conrad
АктёрTony
Вера Фармига

Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаKerrie
Ник Сэндоу

Ник Сэндоу

Nick Sandow
АктёрRavitch
Джада Пинкетт Смит

Джада Пинкетт Смит

Jada Pinkett Smith
АктрисаM.J.
Минг Ли

Минг Ли

Ming Lee
АктёрMr. Chandran
Джоэль де ла Фуэнте

Джоэль де ла Фуэнте

Joel de la Fuente
АктёрMr. Doramin
Ричард Чанг

Ричард Чанг

Richard Chang
АктёрProsecutor

Сценаристы

Пьер Жоливе

Пьер Жоливе

Pierre Jolivet
Сценарист
Оливье Шацки

Оливье Шацки

Olivier Schatzky
Сценарист
Уэсли Стрик

Уэсли Стрик

Wesley Strick
Сценарист
Брюс Робинсон

Брюс Робинсон

Bruce Robinson
Сценарист

Продюсеры

Ален Бернхейм

Ален Бернхейм

Alain Bernheim
Продюсер
Лашан Браунинг

Лашан Браунинг

Lashan Browning
Продюсер
Стив Голин

Стив Голин

Steve Golin
Продюсер

Художники

Бетси Кломпус

Бетси Кломпус

Betsy Klompus
Художница

Монтажёры

Крэйг МакКэй

Крэйг МакКэй

Craig McKay
Монтажёр
Эндрю Мондшейн

Эндрю Мондшейн

Andrew Mondshein
Монтажёр

Операторы

Рейнальдо Вильялобос

Рейнальдо Вильялобос

Reynaldo Villalobos
Оператор

Композиторы

Марк Манчина

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор