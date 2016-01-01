Возьми меня штурмом
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Возьми меня штурмом

Возьми меня штурмом (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Raid dingue
Комедии102 мин12+

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Сюжет

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всe меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка. Она сходу покоряет всех бравых парней. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возьми меня штурмом»

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