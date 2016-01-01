Возьми меня штурмом (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Raid dingue
Комедии102 мин12+
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Сюжет
Во французском спецназе нет места чувствам. Но всe меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка. Она сходу покоряет всех бравых парней. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая �любовь?
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэни
Бун
- Актриса
Алис
Поль
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- МБАктёр
Мишель
Блан
- Актёр
Ива�н
Атталь
- СААктриса
Сабин
Азема
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- Актриса
Анн
Маривен
- ФПАктёр
Флоран
Пейр
- АДАктёр
Ален
Дуте
- ДБСценарист
Дэни
Бун
- СКСценарист
Сара
Камински
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- ДБПродюсер
Дэни
Бун
- ЭЮПродюсер
Эрик
Юбер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман