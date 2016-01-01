Возьми меня штурмом (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всe меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка. Она сходу покоряет всех бравых парней. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая �любовь?



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