Возмездие
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Возмездие

Возмездие (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, The Railway Man
Драмы111 мин18+

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Сюжет

Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс был схвачен японскими войсками и прошел все ужасы военных лагерей. В плену он вынужден был участвовать в строительстве железной дороги. Спустя долгое время, после освобождения, военный встретился с одним из своих мучителей на мосту через реку Квай.

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Информация

Страна
Великобритания, Австралия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возмездие»

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