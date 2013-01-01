Возмездие (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс был схвачен японскими войсками и прошел все ужасы военных лагерей. В плену он вынужден был участвовать в строительстве железной дороги. Спустя долгое время, после освобождения, военный встретился с одним из своих мучителей на мосту через реку Квай.



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