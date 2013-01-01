Возмездие (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, The Railway Man
Драмы111 мин18+
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Сюжет
Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс был схвачен японскими войсками и прошел все ужасы военных лагерей. В плену он вынужден был участвовать в строительстве железной дороги. Спустя долгое время, после освобождения, военный встретился с одним из своих мучителей на мосту через реку Квай.
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Информация
СтранаВеликобритания, Австралия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДТРежиссёр
Джонатан
Теплицки
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Хироюки
Санада
- ТИАктёр
Танро
Исида
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ТХАктёр
Том
Хоббс
- АААктёр
Акос
Армонт
- БЭАктёр
Бен
Элдридж
- ФКСценарист
Фрэнк
Коттрел Бойс
- ЭПСценарист
Энди
Патерсон
- ЭЛСценарист
Эрик
Ломакс
- КБПродюсер
Крис
Браун
- БКПродюсер
Билл
Карбишли
- ЭППродюсер
Энди
Патерсон
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- МКМонтажёр
Мартин
Коннор
- ГФОператор
Гарри
Филлипс
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер