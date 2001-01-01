Возмещение ущерба
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Возмещение ущерба

Возмещение ущерба (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Collateral Damage
Боевики, Триллеры104 мин18+

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Сюжет

Власти, расследующие теракт, советуют Горди Брюеру не вмешиваться в это дело. Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его жена и сын значатся в списке жертв взрыва бомбы. Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, полон решимости найти неуловимого террориста по кличке Эль Лобо.

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Информация

Страна
США, Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возмещение ущерба»

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