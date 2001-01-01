Возмещение ущерба (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Collateral Damage
Боевики, Триллеры104 мин18+
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Сюжет
Власти, расследующие теракт, советуют Горди Брюеру не вмешиваться в это дело. Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его жена и сын значатся в списке жертв взрыва бомбы. Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, полон решимости найти неуловимого террориста по кличке Эль Лобо.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дэвис
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ФНАктриса
Франческа
Нери
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Джон
Туртурро
- ХГАктёр
Хсу
Гарсиа
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- ММАктёр
Майкл
Милхоун
- РУАктёр
Рик
Уорси
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ЭЭХудожник
Энрике
Эстевес
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- АГОператор
Адам
Гринберг
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл