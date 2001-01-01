Возмещение ущерба (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Власти, расследующие теракт, советуют Горди Брюеру не вмешиваться в это дело. Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его жена и сын значатся в списке жертв взрыва бомбы. Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, полон решимости найти неуловимого террориста по кличке Эль Лобо.



Возмещение ущерба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.