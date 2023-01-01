WinkФильмыВоздушный извозчикАктёры и съёмочная группа фильма «Воздушный извозчик»
Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный извозчик»
Актёры
АктёрИван Кузьмич Баранов
Михаил Жаров
АктрисаНаташа Куликова, певица
Людмила Целиковская
АктёрАнаний Светловидов
Григорий Шпигель
АктёрЗадунайский
Константин Сорокин
АктрисаМатильда Куликова, мать Наташи
Татьяна Говоркова
АктёрКуликов, отец Наташи
Владимир Грибков
АктрисаМаруся
Людмила Шабалина
АктёрТоля
Владимир Шишкин
АктёрКоля
Михаил Кузнецов
Актёрполковник Сергеев