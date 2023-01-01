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Воздушный извозчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный извозчик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный извозчик»

Актёры

Михаил Жаров

Михаил Жаров

АктёрИван Кузьмич Баранов
Людмила Целиковская

Людмила Целиковская

АктрисаНаташа Куликова, певица
Григорий Шпигель

Григорий Шпигель

АктёрАнаний Светловидов
Константин Сорокин

Константин Сорокин

АктёрЗадунайский
Татьяна Говоркова

Татьяна Говоркова

АктрисаМатильда Куликова, мать Наташи
Владимир Грибков

Владимир Грибков

АктёрКуликов, отец Наташи
Людмила Шабалина

Людмила Шабалина

АктрисаМаруся
Владимир Шишкин

Владимир Шишкин

АктёрТоля
Михаил Кузнецов

Михаил Кузнецов

АктёрКоля
Борис Блинов

Борис Блинов

Актёрполковник Сергеев

Сценаристы

Евгений Петров

Евгений Петров

Сценарист

Художники

Владимир Егоров

Владимир Егоров

Художник