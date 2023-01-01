Воздушный извозчик (фильм, 1943) смотреть онлайн

1940 год. Немолодой одинокий пилот гражданской авиации Иван Баранов из-за тумана вынужден временно посадить в поле самолёт с артистами оперного театра, которые летят в Москву на открытие сезона. Он знакомится с молодой начинающей певицей Наташей Куликовой. Несмотря на первичную неприязнь и разн�ицу в возрасте между ними постепенно возникают романтические чувства. Однако мать Наташи категорически против подобных отношений. Она стремится разлучить влюблённых, чтобы свести дочь с известным оперным певцом Ананием Светловидовым, которому нравится Наташа. Проходит время, наступает 22 июня 1941 года и начинается Великая отечественная война.



Воздушный извозчик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.