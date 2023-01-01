Воздушный извозчик
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Воздушный извозчик

Воздушный извозчик (фильм, 1943) смотреть онлайн

9.41943, Воздушный извозчик
Комедия, Мелодрама71 мин12+

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О фильме

1940 год. Немолодой одинокий пилот гражданской авиации Иван Баранов из-за тумана вынужден временно посадить в поле самолёт с артистами оперного театра, которые летят в Москву на открытие сезона. Он знакомится с молодой начинающей певицей Наташей Куликовой. Несмотря на первичную неприязнь и разницу в возрасте между ними постепенно возникают романтические чувства. Однако мать Наташи категорически против подобных отношений. Она стремится разлучить влюблённых, чтобы свести дочь с известным оперным певцом Ананием Светловидовым, которому нравится Наташа. Проходит время, наступает 22 июня 1941 года и начинается Великая отечественная война.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Исторический, Мелодрама
Время
71 мин / 01:11

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