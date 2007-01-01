Война (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Классический боевик с культовыми актерами жанра о противостоянии преступных сил.



Агенты спецслужб Лоун и Кроуфорд работали вместе, пока один из них не стал жертвой киллера, известного как Роуг. Горе из-за смерти друга вскоре сменяется праведным гневом, и агент ФБР Кроуфорд превращает поимку Роуга в дело всей своей жизни. Этот легендарный убийца работает на два мафиозных клана — именно из их противостояния планирует извлечь выгоду Кроуфорд. Расследование ФБР превращается в войну всех против всех.



Удастся ли Кроуфорду отомстить за гибель друга раз и навсегда? Джейсон Стэйтем, Девон Аоки и Джет Ли в криминальном триллере «Война» — фильм 2007 года доступен к просмотру онлайн на Wink.



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