Война (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Классический боевик с культовыми актерами жанра о противостоянии преступных сил.
Агенты спецслужб Лоун и Кроуфорд работали вместе, пока один из них не стал жертвой киллера, известного как Роуг. Горе из-за смерти друга вскоре сменяется праведным гневом, и агент ФБР Кроуфорд превращает поимку Роуга в дело всей своей жизни. Этот легендарный убийца работает на два мафиозных клана — именно из их противостояния планирует извлечь выгоду Кроуфорд. Расследование ФБР превращается в войну всех против всех.
Удастся ли Кроуфорду отомстить за гибель друга раз и навсегда? Джейсон Стэйтем, Девон Аоки и Джет Ли в криминальном триллере «Война» — фильм 2007 года доступен к просмотру онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Филлип
Дж. Этвелл
- Актёр
Джет
Ли
- А�ктёр
Джейсон
Стэйтем
- ДЛАктёр
Джон
Лоун
- ДААктриса
Девон
Аоки
- Актёр
Луис
Гусман
- СРАктёр
Сол
Рубинек
- РИАктёр
Рё
Исибаси
- СГАктёр
Сон
Ган
- МСАктёр
Мэтью
Ст. Патрик
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- ЛЭСценарист
Ли
Энтони Смит
- ГДСценарист
Грегори
Дж. Брэдли
- ПБПродюсер
Питер
Бло�к
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- СЭХудожница
Синтия
Энн Саммерс
- ПМОператор
Пьер
Морель
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер