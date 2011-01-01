Вой Банши
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Вой Банши

Вой Банши (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.02011, Scream of the Banshee
Ужасы86 мин18+

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Сюжет

На адрес калифорнийского университета приходит анонимная посылка с ценной вещицей — рыцарской перчаткой XII века. Пристраивая еe на склад, студенты случайно обнаруживают ещe один артефакт тех времeн — старый железный ящик, закрытый на хитроумный замок. Обнаружив, что именно таинственная перчатка подходит в качестве ключа, ребята вскрывают ящик и обнаруживают в нeм неплохо сохранившуюся голову какого-то зубастого существа. Давным-давно кто-то скрыл от людей опасную тайну, но человеческое любопытство вновь выпускает зло на свободу…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вой Банши»

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