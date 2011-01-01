Вой Банши (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.02011, Scream of the Banshee
Ужасы86 мин18+
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Сюжет
На адрес калифорнийского университета приходит анонимная посылка с ценной вещицей — рыцарской перчаткой XII века. Пристраивая еe на склад, студенты случайно обнаруживают ещe один артефакт тех времeн — старый железный ящик, закрытый на хитроумный замок. Обнаружив, что именно таинственная перч�атка подходит в качестве ключа, ребята вскрывают ящик и обнаруживают в нeм неплохо сохранившуюся голову какого-то зубастого существа. Давным-давно кто-то скрыл от людей опасную тайну, но человеческое любопытство вновь выпускает зло на свободу…
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Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ЭФАктёр
Эрик
Ф. Адамс
- МБАктриса
Марсель
Баэр
- ЭБАктёр
Эдрик
Браун
- ЛКАктриса
Лиэнн
Кохрэн
- ТСАктёр
Томас
С. Дэниэл
- ТХАктёр
Тодд
Хаберкорн
- ГХАктёр
Гаррет
Хайнс
- ЭФСценарист
Энтони
Ферранте
- ДХСценарист
Джейкоб
Хэйр
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЭФПродюсер
Энтони
Ферранте
- Продюсер
Стефани
Калеб
- САПродюсер
Стивен
А. Франкель
- ХБХудожница
Ханна
Бичлер
- ДАХудожник
Дерек
А. Швебел
- ССМонтажёр
Стивен
С. Миллер
- ЭТОператор
Эмиль
Топузов