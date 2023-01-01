Воскрешение Каина (фильм, 1992) смотреть онлайн
7.31992, Raising Cain
Ужасы, Криминал87 мин18+
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Сюжет
Картер Никс – потомственный детский психиатр, который ребенком подвергался чудовищным экспериментам отца по расщеплению личности. В браке старые травмы Картера дают о себе знать. Его темная сторона просыпается и решает продолжить дело старшего Никса с еще большей жестокостью и размахом.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Джон
Литгоу
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- Актёр
Грегг
Генри
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- МХАктриса
Мел
Харрис
- ТОАктриса
Тери
Остин
- ГКАктриса
Гэбриэлль
Картерис
- БХАктёр
Бартон
Хейман
- Сценарист
Брайан
Де Пальма
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- БМХудожница
Барбара
Манч
- РДМонтажёр
Роберт
Далва
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- СХОператор
Стивен
Х. Бёрум
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо