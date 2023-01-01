Воскрешение Каина
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Воскрешение Каина

Воскрешение Каина (фильм, 1992) смотреть онлайн

7.31992, Raising Cain
Ужасы, Криминал87 мин18+

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Сюжет

Картер Никс – потомственный детский психиатр, который ребенком подвергался чудовищным экспериментам отца по расщеплению личности. В браке старые травмы Картера дают о себе знать. Его темная сторона просыпается и решает продолжить дело старшего Никса с еще большей жестокостью и размахом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воскрешение Каина»

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