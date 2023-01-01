Воскрешение Каина (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Картер Никс – потомственный детский психиатр, который ребенком подвергался чудовищным экспериментам отца по расщеплению личности. В браке старые травмы Картера дают о себе знать. Его темная сторона просыпается и решает продолжить дело старшего Никса с еще большей жестокостью и размахом.



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