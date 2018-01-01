Wink
Фильмы
Ворон
Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон»

Режиссёры

Руперт Сандерс

Руперт Сандерс

Rupert Sanders
Режиссёр

Актёры

Карел Добры

Карел Добры

Karel Dobrý
Актёр
Билл Скарсгард

Билл Скарсгард

Bill Skarsgård
Актёр
Себастьян Ороско

Себастьян Ороско

Sebastian Orozco
Актёр
Дэнни Хьюстон

Дэнни Хьюстон

Danny Huston
Актёр
Дэвид Боулз

Дэвид Боулз

David Bowles
Актёр

Сценаристы

Зак Бэйлин

Зак Бэйлин

Zach Baylin
Сценарист
Джеймс О’Барр

Джеймс О’Барр

James O'Barr
Сценарист
Уильям Дж. Шнайдер

Уильям Дж. Шнайдер

William Josef Schneider
Сценарист

Продюсеры

Виктор Хадида

Виктор Хадида

Victor Hadida
Продюсер
Джон Дженкс

Джон Дженкс

John Jencks
Продюсер
Сэмюэл Хадида

Сэмюэл Хадида

Samuel Hadida
Продюсер
Эдвард Р. Прессман

Эдвард Р. Прессман

Edward R. Pressman
Продюсер

Композиторы

Фолькер Бертельман

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор