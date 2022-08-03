Фильм Ворон (1994)

Это была мрачная и страшная ночь. Ночь жуткого праздника Хэллоуин. Банда насильников и убийц, ворвавшись в дом молодой пары, жестоко расправилась с рок-музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Спустя год Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски убийц. Человек ли он? Или Ворон, жаждущий возмездия?

