Фильм Ворон (1994)
1994, The Crow
Криминал, Фэнтези97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Это была мрачная и страшная ночь. Ночь жуткого праздника Хэллоуин. Банда насильников и убийц, ворвавшись в дом молодой пары, жестоко расправилась с рок-музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Спустя год Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски убийц. Человек ли он? Или Ворон, жаждущий возмездия?
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Алекс
Пройас
- Актёр
Брэндон
Ли
- РДАктриса
Рошель
Дэвис
- Актёр
Эрни
Хадсон
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- Актриса
Бай
Лин
- СШАктриса
София
Шинас
- АЛАктриса
Анна
Левайн
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- АДАктёр
Анхель
Давид
- ЛМАктёр
Лоуренс
Мейсон
- ММАктёр
Майкл
Масси
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- ДДСценарист
Дэвид
Дж. Шоу
- ДШСценарист
Джон
Ширли
- ДОСценарист
Джеймс
О’Барр
- ДМПродюсер
Джефф
Мост
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- Продюсер
Калдекот
Чубб
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Гиренкова
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- ВШАктёр дубляжа
Владимир
Шныпарь
- СМХудожник
Саймон
Мартон
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл