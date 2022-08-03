Ворон
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Ворон

Фильм Ворон (1994)

1994, The Crow
Криминал, Фэнтези97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это была мрачная и страшная ночь. Ночь жуткого праздника Хэллоуин. Банда насильников и убийц, ворвавшись в дом молодой пары, жестоко расправилась с рок-музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Спустя год Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски убийц. Человек ли он? Или Ворон, жаждущий возмездия?

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон»