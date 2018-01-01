Волк (фильм, 1994) смотреть онлайн

Если бы персонажа Джека Николсона укусил паук, это было бы кино о герое в красно-синем трико, но ему повезло больше. Драматический фильм «Волк» — история превращения человека в мохнатое чудовище.



Во время поездки на автомобиле Уилл сбил волка, но когда попытался помочь раненому зверю, тот укусил его за руку и сбежал. Вскоре мужчина заметил в себе странные перемены: его чувства обострились, появилась нечеловеческая сила, а еще он стал гораздо агрессивнее. Прокатившаяся по городу волна жестоких убийств всерьез встревожила Уилла — он начал сомневаться в собственной невиновности. Но, как оказалось, способности оборотня есть не у него одного.



Хоррор «Волк» — это не просто фильм о внешних метаморфозах главного героя, а размышление о власти, страсти и цене внутренней свободы.



Волк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.