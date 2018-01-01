Волк (фильм, 1994) смотреть онлайн
О фильме
Если бы персонажа Джека Николсона укусил паук, это было бы кино о герое в красно-синем трико, но ему повезло больше. Драматический фильм «Волк» — история превращения человека в мохнатое чудовище.
Во время поездки на автомобиле Уилл сбил волка, но когда попытался помочь раненому зверю, тот укусил его за руку и сбежал. Вскоре мужчина заметил в себе странные перемены: его чувства обострились, появилась нечеловеческая сила, а еще он стал гораздо агрессивнее. Прокатившаяся по городу волна жестоких убийств всерьез встревожила Уилла — он начал сомневаться в собственной невиновности. Но, как оказалось, способности оборотня есть не у него одного.
Хоррор «Волк» — это не просто фильм о внешних метаморфозах главного героя, а размышление о власти, страсти и цене внутренней свободы.
Волк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- КНАктриса
Кейт
Неллиган
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- ОПАктёр
Ом
Пури
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ДГСценарист
Джим
Гаррисон
- УССценарист
Уэсли
Стрик
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- ДГПродюсер
Джим
Гаррисон
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- БМАктёр дубляжа
Борис
Миронов
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- ДРОператор
Джузеппе
Ротунно
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе