Во имя Родины
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Во имя Родины

Во имя Родины (фильм, 1943) смотреть онлайн

8.71943, Во имя Родины
Драма89 мин0+

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О фильме

Капитан Сафонов, несмотря на глубокие чувства к девушке, посылает разведчицу с заданием в оккупированный немцами город. Замаскировавшемуся предателю удается донести немцам о месте переправы девушки, и она попадает в гитлеровский застенок. На помощь к разведчице Сафонов посылает старого опытного солдата Глобу...

Во имя Родины смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя Родины»