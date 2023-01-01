Во имя Родины (фильм, 1943) смотреть онлайн

Капитан Сафонов, несмотря на глубокие чувства к девушке, посылает разведчицу с заданием в оккупированный немцами город. Замаскировавшемуся предателю удается донести немцам о месте переправы девушки, и она попадает в гитлеровский застенок. На помощь к разведчице Сафонов посылает старого опытного солдата Глобу...



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