Во имя Родины (фильм, 1943) смотреть онлайн
8.71943, Во имя Родины
Драма89 мин0+
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О фильме
Капитан Сафонов, несмотря на глубокие чувства к девушке, посылает разведчицу с заданием в оккупированный немцами город. Замаскировавшемуся предателю удается донести немцам о месте переправы девушки, и она попадает в гитлеровский застенок. На помощь к разведчице Сафонов посылает старого опытного солдата Глобу...
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Рейтинг
- ВПРежиссёр
Всеволод
Пудовкин
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- Актёр
Михаил
Жаров
- МПАктриса
Мария
Пастухова
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- ФКАктёр
Федор
Курихин
- ПААктёр
Петр
Алейников
- ВПАктёр
Всеволод
Пудовкин
- БПАктёр
Борис
Пославский
- АРАктёр
Александр
Румнев
- МЧАктёр
М.
Чепель
- ВКАктёр
Виктор
Кулаков
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ИКАктёр
Иван
Клюквин
- ВГАктёр
Владимир
Грибков
- ВПСценарист
Всеволод
Пудовкин
- КССценарист
Константин
Симонов
- ДВСценарист
Дмитрий
Васильев
- АВХудожник
Абрам
Векслер
- ЭСОператор
Эра
Савельева
- БВОператор
Борис
Волчек
- БВКомпозитор
Борис
Вольский