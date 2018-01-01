Wink
Вход и Выход
Актёры и съёмочная группа фильма «Вход и Выход»

Режиссёры

Фрэнк Оз

Frank Oz
Режиссёр

Актёры

Кевин Клайн

Kevin Kline
АктёрHoward Brackett
Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаEmily Montgomery
Том Селлек

Tom Selleck
АктёрPeter Malloy
Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрCameron Drake
Дебби Рейнолдс

Debbie Reynolds
АктрисаBerniece Brackett
Уилфорд Бримли

Wilford Brimley
АктёрFrank Brackett
Боб Ньюхарт

Bob Newhart
АктёрTom Halliwell
Грегори Джбара

Gregory Jbara
АктёрWalter Brackett
Шалом Харлоу

Shalom Harlow
АктрисаSonya
Шон Хэтоси

Shawn Hatosy
АктёрJack

Сценаристы

Пол Рудник

Paul Rudnick
Сценарист

Продюсеры

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Дж. Мак Браун

G. Mac Brown
Продюсер
Адам Шредер

Adam Schroeder
Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа

Художники

Энн Рот

Ann Roth
Художница
Лесли А. Поуп

Leslie Pope
Художница

Монтажёры

Дэниэл П. Хэнли

Daniel P. Hanley
Монтажёр

Операторы

Роб Хан

Rob Hahn
Оператор

Композиторы

Марк Шейман

Marc Shaiman
Композитор