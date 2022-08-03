Византия
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Византия (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Byzantium
Ужасы, Драма113 мин18+

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О фильме

История двух вампиров — матери и дочери, которые выдают себя за сестeр.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Византия»