Виктор (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Ламбера. Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, а также свою бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать лет за решеткой во Франции, Виктор Ламбер возвращается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына.



Виктор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.