Виктор
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Виктор

Виктор (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Viktor
Боевики, Криминал94 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Ламбера. Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, а также свою бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать лет за решеткой во Франции, Виктор Ламбер возвращается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына.

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Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виктор»

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