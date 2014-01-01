Виктор (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.52014, Viktor
Боевики, Криминал94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Ламбера. Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, а также свою бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать лет за решеткой во Франции, Виктор Ламбер возвращается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына.
Виктор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ФМРежиссёр
Филиппе
Мартинес
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- ЭДАктёр
Эли
Данкер
- ДКАктёр
Денис
Карасёв
- ММАктёр
Марчелло
Маццарелла
- Актриса
Евгения
Ахременко
- Актриса
Полина
Кузьминская
- МГАктриса
Марика
Гвилава
- Актёр
Алексей
Петренко
- ЖБАктёр
Жан
Батист Фильон
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- ККПродюсер
Кирилл
Критский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- НБХудожница
Натали
Бенрос
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс