Wink
Фильмы
Верзила Салмон
Актёры и съёмочная группа фильма «Верзила Салмон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Верзила Салмон»

Режиссёры

Кевин Хеффернан

Кевин Хеффернан

Kevin Heffernan
Режиссёр

Актёры

Кевин Хеффернан

Кевин Хеффернан

Kevin Heffernan
АктёрRich
Стив Лемми

Стив Лемми

Steve Lemme
АктёрConnor
Пол Сотер

Пол Сотер

Paul Soter
АктёрDave / Donnie
Майкл Кларк Дункан

Майкл Кларк Дункан

Michael Clarke Duncan
АктёрCleon Salmon
Эрик Столханске

Эрик Столханске

Erik Stolhanske
АктёрGuy
Джей Чандрашекхар

Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
АктёрNuts
Коби Смолдерс

Коби Смолдерс

Cobie Smulders
АктрисаTara
Эйприл Боулби

Эйприл Боулби

April Bowlby
АктрисаMia
Уилл Форте

Уилл Форте

Will Forte
АктёрHorace the Lone Diner
Сендхил Рамамурти

Сендхил Рамамурти

Sendhil Ramamurthy
АктёрMarlon Spencer

Сценаристы

Джей Чандрашекхар

Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
Сценарист
Кевин Хеффернан

Кевин Хеффернан

Kevin Heffernan
Сценарист
Стив Лемми

Стив Лемми

Steve Lemme
Сценарист
Пол Сотер

Пол Сотер

Paul Soter
Сценарист

Продюсеры

Питер Лендьела

Питер Лендьела

Peter Lengyel
Продюсер
Ричард Перелло

Ричард Перелло

Richard Perello
Продюсер

Художники

Алекс Панов

Алекс Панов

Alexander Panov
Художник

Композиторы

Нэтан Барр

Нэтан Барр

Nathan Barr
Композитор