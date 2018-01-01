WinkФильмыВерзила СалмонАктёры и съёмочная группа фильма «Верзила Салмон»
Актёры и съёмочная группа фильма «Верзила Салмон»
Актёры
АктёрRich
Кевин ХеффернанKevin Heffernan
АктёрConnor
Стив ЛеммиSteve Lemme
АктёрDave / Donnie
Пол СотерPaul Soter
АктёрCleon Salmon
Майкл Кларк ДунканMichael Clarke Duncan
АктёрGuy
Эрик СтолханскеErik Stolhanske
АктёрNuts
Джей ЧандрашекхарJay Chandrasekhar
АктрисаTara
Коби СмолдерсCobie Smulders
АктрисаMia
Эйприл БоулбиApril Bowlby
АктёрHorace the Lone Diner
Уилл ФортеWill Forte
АктёрMarlon Spencer