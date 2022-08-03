Верзила Салмон (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, The Slammin' Salmon
Комедия94 мин18+
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О фильме
Завершив спортивную карьеру, чемпион мира по боксу Клеон «Верзила» Салмон, открывает рыбный ресторан в Майами. Дела идут неплохо, если не считать нерасторопных сотрудников. Салмон решает ускорить их, объявив конкурс, по итогам которого самый шустрый официант получит денежный приз.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КХРежиссёр
Кевин
Хеффернан
- КХАктёр
Кевин
Хеффернан
- СЛАктёр
Стив
Лемми
- ПСАктёр
Пол
Сотер
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- ЭСАктёр
Эрик
Столханске
- ДЧАктёр
Джей
Чандрашекхар
- Актриса
Коби
Смолдерс
- ЭБАктриса
Эйприл
Боулби
- Актёр
Уилл
Форте
- СРАктёр
Сендхил
Рамамурти
- ДЧСценарист
Джей
Чандрашекхар
- КХСценарист
Кевин
Хеффернан
- СЛСценарист
Стив
Лемми
- ПССценарист
Пол
Сотер
- ПЛПродюсер
Питер
Лендьела
- РППродюсер
Ричард
Перелло
- АПХудожник
Алекс
Панов
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр