Верзила Салмон
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Верзила Салмон

Верзила Салмон (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, The Slammin' Salmon
Комедия94 мин18+

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О фильме

Завершив спортивную карьеру, чемпион мира по боксу Клеон «Верзила» Салмон, открывает рыбный ресторан в Майами. Дела идут неплохо, если не считать нерасторопных сотрудников. Салмон решает ускорить их, объявив конкурс, по итогам которого самый шустрый официант получит денежный приз.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Верзила Салмон»