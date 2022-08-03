Завершив спортивную карьеру, чемпион мира по боксу Клеон «Верзила» Салмон, открывает рыбный ресторан в Майами. Дела идут неплохо, если не считать нерасторопных сотрудников. Салмон решает ускорить их, объявив конкурс, по итогам которого самый шустрый официант получит денежный приз.

