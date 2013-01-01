Венера в мехах (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, La Vénus à la fourrure
Драмы90 мин18+
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Сюжет
Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах». Он уже отчаялся, но тут появилась Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Сценарист
Роман
Полански
- ДАСценарист
Дэвид
Айвз
- ЛфСценарист
Леопольд
фон Захер-Мазох
- РБПродюсер
Роберт
Бенмусса
- АСПродюсер
Ален
Сард
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АМХудожник
Алексис
МакКензи Майн
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- МММонтажёр
Марго
Мейнье
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла