Венера в мехах
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Венера в мехах

Венера в мехах (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, La Vénus à la fourrure
Драмы90 мин18+

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Сюжет

Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах». Он уже отчаялся, но тут появилась Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная.

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Информация

Страна
Польша, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Венера в мехах»

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