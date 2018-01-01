Wink
Великий Гэтсби
Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»

Режиссёры

Джек Клейтон

Jack Clayton
Режиссёр

Актёры

Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрJay Gatsby
Миа Фэрроу

Mia Farrow
АктрисаDaisy Buchanan
Брюс Дерн

Bruce Dern
АктёрTom Buchanan
Карен Блэк

Karen Black
АктрисаMyrtle Wilson
Скотт Уилсон

Scott Wilson
АктёрGeorge Wilson
Сэм Уотерстон

Sam Waterston
АктёрNick Carraway
Лоис Чайлз

Lois Chiles
Актриса
Ховард Да Сильва

Howard Da Silva
АктёрMeyer Wolfsheim
Робертс Блоссом

Roberts Blossom
Актёр
Эдвард Херрманн

Edward Herrmann
АктёрKlipspringer

Сценаристы

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Сценарист
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Francis Scott Fitzgerald
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Меррик

David Merrick
Продюсер
Хэнк Мунджин

Hank Moonjean
Продюсер

Художники

Роберт В. Лейнг

Robert W. Laing
Художник
Теони В. Элдридж

Theoni V. Aldredge
Художница
Питер Хоуитт

Peter Howitt
Художник

Операторы

Дуглас Слоком

Douglas Slocombe
Оператор