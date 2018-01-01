WinkФильмыВеликий ГэтсбиАктёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»
Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»
Режиссёры
Актёры
АктёрJay Gatsby
Роберт РедфордRobert Redford
АктрисаDaisy Buchanan
Миа ФэрроуMia Farrow
АктёрTom Buchanan
Брюс ДернBruce Dern
АктрисаMyrtle Wilson
Карен БлэкKaren Black
АктёрGeorge Wilson
Скотт УилсонScott Wilson
АктёрNick Carraway
Сэм УотерстонSam Waterston
Актриса
Лоис ЧайлзLois Chiles
АктёрMeyer Wolfsheim
Ховард Да СильваHoward Da Silva
Актёр
Робертс БлоссомRoberts Blossom
АктёрKlipspringer